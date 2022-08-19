Близько сотні техніки та 50 окупантів: у Луганській області знищили ремонтну базу

"У них як пороблено, в тих москалів. Пам’ятаєте їхню тезу: "Хоч каміння з неба! Нам все одно - ми територію захопили". От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес. У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове просипалося каміння", - розповів Гайдай.

За його словами, "приліт" був досить потужний.

"Загалом отим камінням знищено десь близько ста одиниць техніки, і порядку півсотні окупантів відправились, як то кажуть, "на концерт кобзона", - каже Гайдай.

Він підкреслив, що після цього ремонтної бази в селищі, де стояла пара танків і різноманітна важка техніка, вже не існує.

"Я впевнений, тут можна казати: "Далі буде". Ще прилітатиме каміння. Ну, вони ж самі просять", - додав голова луганської ОВА.