Гайдай рассказал детали взрыва в Лисичанске: погибло почти 100 россиян
В результате взрыва в Лисичанске погибли почти 100 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдатах 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ", - заявил Гайдай.
Глава области заявил, что такие взрывы являются хорошей тенденцией, поскольку до сегодняшнего взрыва в Лисичанске были взрывы в оккупированной Попасной.
Напомним, что сегодня в оккупированном Лисичанске раздался взрыв.
Недавно, под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера" в оккупированной Попасной.
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