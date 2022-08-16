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Гайдай рассказал детали взрыва в Лисичанске: погибло почти 100 россиян

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Лисичанск, Вторник 16 августа 2022 20:28
Гайдай рассказал детали взрыва в Лисичанске: погибло почти 100 россиян Фото: в результате взрыва в Лисичанске погибли почти 100 россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате взрыва в Лисичанске погибли почти 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Лисичанске сегодня был "хлопок". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдатах 2 АК РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ", - заявил Гайдай.

Глава области заявил, что такие взрывы являются хорошей тенденцией, поскольку до сегодняшнего взрыва в Лисичанске были взрывы в оккупированной Попасной.

Напомним, что сегодня в оккупированном Лисичанске раздался взрыв.

Недавно, под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера" в оккупированной Попасной.

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