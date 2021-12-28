Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Катериновки. Военные открывали ответный огонь

Во вторник, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в Луганской области. Оккупационные войска неподалеку от Катериновки открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.