ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Катериновки. Военные открывали ответный огонь

Новина українською →
Донбасс, Вторник 28 декабря 2021 17:29
Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Катериновки. Военные открывали ответный огонь Фото: Боевики обстреляли позиции ООС вблизи Катериновки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в Луганской области. Оккупационные войска неподалеку от Катериновки открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что рубежи украинских подразделений остались прежними.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 27 декабря, боевики десять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили тяжелые ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
"На такую уловку нельзя поддаваться". Премьер Эстонии против "гарантий безопасности" для РФ
DAILY
Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без импорта в Новый год. Грозит ли Украине зимой дефицит газа