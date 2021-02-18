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Около пяти тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне: есть риски беспорядков

Автор: Даша Харченко

В Вашингтоне останутся около пяти тысяч нацгвардейцев до 12 марта из-за вероятности беспорядков со стороны сторонников теорий заговора QAnon. Для оценки рисков Пентагон сотрудничает с полицией, ФБР и Секретной службой.

Об этом сообщает CNN.

Запрос на дислокацию служащих Национальной гвардии был подан полицией Капитолия.

Беспокойства возникли в связи с активностью сторонников движения QAnon в сети.

"Почему это актуально для них сейчас – неизвестно. Однако в любом случае они думают, что, возможно, следует собраться еще раз и пойти штурмом на Капитолий 4 марта",- отметил конгрессмен Адам Смит.

Напомним, в январе соцсеть Twitter заблокировала аккаунты десятков тысяч сторонников движения QAnon и других пользователей, которые распространяют различные теории заговора. Всего забанили около 70 тысяч аккаунтов.

Перед этим стало известно, что видеохостинг YouTube расширит ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Речь идет о QAnon и Pizzagate, сторонники которых считают руководство американских демократов причастным к международной сети педофилов.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкизаговор
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