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Twitter заблокировал аккаунты десятков тысяч аккаунтов сторонников теорий заговора

Вторник 12 января 2021 06:56
Twitter заблокировал аккаунты десятков тысяч аккаунтов сторонников теорий заговора
Фото: сторонник движения QAnon при захвате Капитолия (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунты десятков тысяч сторонников движения QAnon и других пользователей, распространяющих различные теории заговора. Всего забанили около 70 тысяч аккаунтов.

Об этом пишет DW.

Сторонники движения QAnon верят, что международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости.

К подобным преступлениям, по мнению сторонников движения, причастны, кроме прочего, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.

В то же время, Дональд Трамп, по их мнению, пытается спасти мир от власти Deep State.

Сторонники движения принимали участие в штурме Капитолия 6 января.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube расширил ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговоров. Речь идет о QAnon и Pizzagate, сторонники которых считают руководство американских демократов причастным к международной сети педофилов.

РБК-Украина писало, что аккаунты в Twitter, связанные с российским правительством, еще в ноябре 2017 года продвигали движение QAnon.

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