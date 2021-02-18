RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Близько п’яти тисяч нацгвардійців залишаться у Вашингтоні: є ризики заворушень

Автор: Даша Харченко

У Вашингтоні залишаться близько п’яти тисяч нацгвардійців до 12 березня через імовірність заворушень з боку прихильників теорій змови QAnon. Для оцінки ризиків Пентагон співпрацює з поліцією, ФБР і Секретною службою.

Про це повідомляє CNN.

Запит на дислокацію службовців Національної гвардії був поданий поліцією Капітолія.

Занепокоєння виникли у зв’язку з активністю прихильників руху QAnon в мережі.

"Чому це актуально для них зараз – невідомо. Однак у будь-якому разі вони думають, що, можливо, слід зібратися ще раз і піти штурмом на Капітолій 4 березня",- зазначив конгресмен Адам Сміт.

Нагадаємо, в січні соцмережа Twitter заблокувала акаунти десятків тисяч прихильників руху QAnon і інших користувачів, що поширюють різні теорії змови. Всього забанили близько 70 тисяч акаунтів.

Перед цим стало відомо, що відеохостинг YouTube розширить обмеження для контенту, пов'язаного з поширенням теорій змов. Йдеться про QAnon і Pizzagate, прихильники яких вважають керівництво американських демократів причетним до міжнародної мережі педофілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкизаговор
Читайте також
У Філадельфії сталася стрілянина: вісім людей отримали поранення
Прогноз погоди