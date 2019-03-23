Около миллиона людей вышли на марш за новый референдум по Brexit

В столице Великобритании на марш за повторный референдум по Brexit (выход Британии из ЕС) собрались около 1 миллиона человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что люди прошли маршем по улицам Лондона к зданию парламента

Отмечено также, что число пришедших сопоставимо с количеством участников на самом крупном марше последнего столетия, по словам организаторов.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что без достаточной поддержки в парламенте повторного голосования за соглашение о Brexit (выход Британии из ЕС) не произойдет.

Так, в случае принятия британским парламентом соглашения о Brexit, Евросоюз может перенести дату выхода до 22 мая, если голосование провалится и не будет альтернативного плана, то Великобритания выйдет из состава ЕС уже 12 апреля.

РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов к любому развитию событий вокруг Brexit, включая и отзыв британским правительством заявки о выходе.

Ранее, государства-члены ЕС согласовали план отсрочки процесса Brexit. ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение.