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Около границы Кении и Сомали подорвали автомобиль с полицейскими, погибло больше 10 человек

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 16:01
Около границы Кении и Сомали подорвали автомобиль с полицейскими, погибло больше 10 человек
Иллюстративное фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

В результате подрыва автомобиля погибло 11 человек

Представитель полиции Кении Чарльз Овино заявил, что в результате взрыва бомбы погибло по меньшей мере 11 полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Овино рассказал, что происшествие случилось в субботу, 15 июня, около границы между Кенией и Сомали. Бомба была заложена на обочине дороги и сдетонировала в тот момент, когда проезжал автомобиль правоохранителей.

Он добавил, что в данное время еще ожидает более точную информацию об инциденте. На данный момент никто не взял на себя ответственность за происшествие, однако правоохранители предполагают, что это могли быть сомалийские исламисты, которые уже неоднократно нападали на кенийские силы безопасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сирии при взрыве заминированного авто погибли более 10 человек. Взрыв прогремел недалеко от рынка, на котором было много людей, отмечается, что количество жертв может увеличиться, также сообщается, что в результате взрыва ранения получили около 30 человек.

РБК-Украина писало, что в столице Сомали Могадишо возле дворца президента взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате чего погиб один человек, еще один - получил ранения. 

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