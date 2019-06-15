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Біля кордону Кенії і Сомалі підірвали автомобіль з поліцейськими, загинуло більше 10 людей

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 16:01
Біля кордону Кенії і Сомалі підірвали автомобіль з поліцейськими, загинуло більше 10 людей
Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

В результаті підриву автомобіля загинуло 11 осіб

Представник поліції Кенії Чарльз Овино заявив, що в результаті вибуху бомби загинуло щонайменше 11 поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Овино розповів, що подія сталася в суботу, 15 червня, поблизу кордону між Кенією і Сомалі. Бомба була закладена на узбіччі дороги і здетонувала в той момент, коли проїжджав автомобіль правоохоронців.

Він додав, що в даний час ще очікує більш точну інформацію про інцидент. На даний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за подію, однак правоохоронці припускають, що це могли бути сомалійські ісламісти, які вже неодноразово нападали на кенійські сили безпеки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сирії вибух замінованого авто загинули понад 10 осіб. Вибух прогримів недалеко від ринку, на якому було багато людей, наголошується, що кількість жертв може збільшитися, також повідомляється, що в результаті вибуху поранення отримали близько 30 осіб.

РБК-Україна писало, що в столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення.

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