Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны, - CNN

Около четверти российских войск, задействованных во вторжении в Украину, фактически потеряли боеспособность. Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что перед вторжением Россия стянула около 120 батальонных тактических групп. По словам осведомленного чиновника в ЕС, спустя шесть недель после начала полномасштабной войны 29 из них больше недееспособны.

Также сообщается, что этот комментарий появился вслед за признанием значительных потерь со стороны Кремля.