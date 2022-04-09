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Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны, - CNN

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Москва, Суббота 09 апреля 2022 16:47
Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны, - CNN Фото: около четверти российских подразделений недееспособны (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Около четверти российских войск, задействованных во вторжении в Украину, фактически потеряли боеспособность. Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что перед вторжением Россия стянула около 120 батальонных тактических групп. По словам осведомленного чиновника в ЕС, спустя шесть недель после начала полномасштабной войны 29 из них больше недееспособны.

Также сообщается, что этот комментарий появился вслед за признанием значительных потерь со стороны Кремля.

Напомним, по данным украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 19 100 военнослужащих убитыми, а также более 700 танков.

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