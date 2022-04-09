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Близько чверті задіяних в Україні російських сил недієздатні, - CNN

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Москва, Субота 09 квітня 2022 16:47
Близько чверті задіяних в Україні російських сил недієздатні, - CNN Фото: близько чверті російських підрозділів недієздатні (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Близько чверті російських військ, задіяних у вторгненні в Україну, фактично втратили боєздатність. Це викликано важкими втратами і проблемами в логістиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що перед вторгненням Росія стягнула близько 120 батальйонних тактичних груп. За словами обізнаного чиновника в ЄС, через шість тижнів після початку повномасштабної війни 29 з них більше недієздатні.

Також повідомляється, що цей коментар з'явився слідом за визнанням значних втрат з боку Кремля.

Нагадаємо, за даними української сторони, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 19 100 військовослужбовців убитими, а також понад 700 танків.

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