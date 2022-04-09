Близько чверті задіяних в Україні російських сил недієздатні, - CNN

Близько чверті російських військ, задіяних у вторгненні в Україну, фактично втратили боєздатність. Це викликано важкими втратами і проблемами в логістиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Повідомляється, що перед вторгненням Росія стягнула близько 120 батальйонних тактичних груп. За словами обізнаного чиновника в ЄС, через шість тижнів після початку повномасштабної війни 29 з них більше недієздатні.

Також повідомляється, що цей коментар з'явився слідом за визнанням значних втрат з боку Кремля.