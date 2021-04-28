Около четверти канадцев получили COVID-прививку

С начала вакцинации от коронавируса уже около четверти канадцев получили прививки по крайней мере одной дозой вакцины. Это более 9 миллионов человек.

Об этом говорится в данных, обнародованных правительством Канады.

По состоянию на конец прошлой недели 9 199 769 канадцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 - это 24,21% от количества населения страны.

Двумя дозами укололи 899 946 канадцев, то есть 2,37% общего населения.

В то же время почти 87% канадцев старше 80 лет уже получили хотя бы одну дозу, как и около 80% людей старше 70 лет.