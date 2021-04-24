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Канада заказала у Pfizer третью и четвертую дозы вакцины от COVID

Новина українською → Канада, Суббота 24 апреля 2021 23:44
Канада заказала у Pfizer третью и четвертую дозы вакцины от COVID Фото: Канада договорилась о закупке в следующем году 35 млн бустерных доз Pfizer (David Benito / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канада заключила соглашение с Pfizer на поставку бустерных доз вакцины от коронавируса в течение ближайших лет. Планируют покрыть все население страны.

Об этом во время пресконференции рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Aljazeera.

Так, Канада договорилась о закупке в следующем году 35 млн бустерных доз и еще 30 млн - в 2023 году.

По словам Трюдо, соглашение предусматривает возможность для Канады увеличить свой заказ на 30 млн дополнительных доз в 2022 и 2023 годах и заказать 60 млн доз в 2024-ом.

"Pfizer - надежный партнер Канады в этой борьбе с COVID-19, поэтому мы рады стать одной из первых стран, которая заключила с компанией подобную сделку на будущее", - отметил он.

Отмечается, что Канада проводит переговоры с другими производителями вакцин относительно их планов на бустерные дозы.

Ранее сообщалось, что американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексике успели вакцинировать 80 человек.

Напомним, Украина получила первую партию вакцины Pfizer на прошлой неделе. Препарат был получен в рамках инициативы COVAX. Всего было доставлено 117 тысяч доз. Ими будут прививать жителей домов для людей преклонного возраста, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

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