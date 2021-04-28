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Близько чверті канадців отримали COVID-щеплення

Новость на русском → Канада, Середа 28 квітня 2021 03:17
Близько чверті канадців отримали COVID-щеплення Фото: 9 199 769 канадців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Від початку вакцинації від коронавірусу уже близько чверті канадців отримали щеплення принаймні однією дозою вакцини. Це понад 9 мільйонів осіб.

Про це йдеться у даних, оприлюднених урядом Канади.

Станом на кінець минулого тижня 9 199 769 канадців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 - це 24,21% від кількості населення країни.

Двома дозами вкололи 899 946 канадців, тобто 2,37% загального населення.

Водночас майже 87% канадців старших 80 років вже отримали бодай одну дозу, як і близько 80% людей, старших 70 років.

Нагадаємо, Канада уклала угоду з Pfizer на поставку бустерних доз вакцини від коронавірусу протягом найближчих років. Планують покрити все населення країни.

Крім того, влада Канади ввели тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання хворих коронавірусною інфекцією в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.

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