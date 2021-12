Не хотят возвращаться домой: мигранты устроили протест в лагере в Беларуси

"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС", - написал Жарин.

По его словам, в протесте также приняли участие дети. Участники акции кричали: "Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу".

W magazynach, które służby białoruskie wykorzystują do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chcą wracać do swoich krajów, chcą czekać na możliwość przedarcia się do UE. 1/4 pic.twitter.com/Q4AQU4NrTu