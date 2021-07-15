Около 60% украинских компаний планируют повысить зарплаты, снизить - только 1%

Большинство руководителей украинских предприятий (59,3%) ожидают роста затрат на одного работника в следующие 12 месяцев. Еще 39,6% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 1,0% планируют снизить зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2021 года.

Повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается четвертый квартал подряд. Баланс ответов составляет 58,3% (в I квартале 2021 года - 54,2%).

В то же время седьмой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - минус 1,0% (в I квартале 2021 года - минус 1,9%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 мая по 2 июня 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.