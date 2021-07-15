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Около 60% украинских компаний планируют повысить зарплаты, снизить - только 1%

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Украина, Четверг 15 июля 2021 13:30
Около 60% украинских компаний планируют повысить зарплаты, снизить - только 1% Фото: зарплаты в Украине будут расти высокими темпами
Автор: Александр Белоус

Большинство руководителей украинских предприятий (59,3%) ожидают роста затрат на одного работника в следующие 12 месяцев. Еще 39,6% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 1,0% планируют снизить зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2021 года.

Повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается четвертый квартал подряд. Баланс ответов составляет 58,3% (в I квартале 2021 года - 54,2%).

Около 60% украинских компаний планируют повысить зарплаты, снизить - только 1%

В то же время седьмой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - минус 1,0% (в I квартале 2021 года - минус 1,9%).

Около 60% украинских компаний планируют повысить зарплаты, снизить - только 1%

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 мая по 2 июня 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, во II квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,2%. Инфляционные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд.

Отметим, во II квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,71 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд.

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