Около 39 млн гривен уже направлено на оплату ЖКУ за "ковидную" тысячу, - Чернышов

Отметим, такая функция стала доступной 14 февраля 2022 для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет.

"Функция оплаты коммунальных услуг за средства "еПоддержки" действует больше недели. И за этот период уже около 39 млн грн были направлены на оплату платежей в пределах этого функционала. Срок пользования средствами от "еПоддержки" продлен. Их можно потратить в течение девяти месяцев со дня зачисления, а не четырех, как это было раньше", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, чтобы получить средства "еПоддержки", необходимо иметь "зеленый" СOVID-сертификат в "Дии", открыть карточку "еПоддержки" в одном из банков-партнеров, подать заявку в приложении "Дия".

Детальнее о проекте "еПоддержка" узнайте на официальном портале.