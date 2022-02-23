Близько 39 млн гривень вже спрямовано на оплату ЖКП за "ковідну" тисячу, - Чернишов

Зазначимо, така функція стала доступною 14 лютого 2022 року для вакцинованих українців віком від 60 років.

"Функція оплати комунальних послуг за кошти "єПідтримки" діє більше тижня. І за цей період вже близько 39 млн грн були спрямовані на оплату платіжок у межах цього функціоналу. Термін користування коштами від "єПідтримки" подовжено. Їх можна витратити впродовж дев’яти місяців із дня зарахування, а не чотирьох, як це було раніше", - підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, аби отримати кошти "єПідтримки", необхідно мати "зелений» СOVID-сертифікат у "Дії", відкрити картку "єПідтримки" в одному з банків-партнерів, подати заявку в застосунку "Дія".

Детальніше про проект "єПідтримка" дізнавайтеся на офіційному порталі.