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Около 31 150 оккупантов и 1 381 танк: названы потери России в Украине

Фото: названы потери России в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, наши защитники ликвидировали около 31 150 оккупантов. Больше всего за сутки противник понес потери на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Боевые потери противника на 5 июня ориентировочно составили:

  • Личный состав - около 31150 (+100);
  • Танки - 1381 (+5);
  • Боевые бронированные машины - 3392 (+13);
  • Артиллерийские системы - 686 (+6);
  • РСЗО - 207 (+0);
  • Средства ПВО - 95 (+0);
  • Самолеты - 210 (+0);
  • Вертолеты - 175 (+0);
  • БПЛА оперативно - тактического уровня-548 (+8);
  • Крылатые ракеты - 122 (+0);
  • Корабли / катера - 13 (+0);
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2360 (+23);
  • Специальная техника - 53 (+1).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши защитники, за минувшие сутки, на западном направлении уничтожили один вражеский самолет, а на южном направлении - БпЛА "Форпост".

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