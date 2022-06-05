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Близько 31 150 окупантів і 1 381 танк: названі втрати Росії в Україні

Фото: названі втрати Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення на територію України, наші захисники ліквідували близько 31 150 окупантів. Найбільше за добу противник зазнав втрат на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Бойові втрати противника на 5 червня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 31150 (+100);
  • Танки - 1381 (+5);
  • Бойові броньовані машини - 3392 (+13);
  • Артилерійські системи - 686 (+6);
  • РСЗВ - 207 (+0);
  • Засоби ППО - 95 (+0);
  • Літаки - 210 (+0);
  • Вертольоти - 175 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 (+8);
  • Крилаті ракети - 122 (+0);
  • Кораблі / катери - 13 (+0);
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2360 (+23);
  • Спеціальна техніка - 53 (+1).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші захисники, за минулу добу, на західному напрямку знищили один ворожий літак, а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

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