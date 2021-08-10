Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

Потребительское кредитование оставалось самым прибыльным сегментом для украинских банков. Ставки по кредитам населению во II квартале 2021 года колебались в пределах около 30% годовых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обзор банковского сектора"Национального банка Украины (НБУ) за август 2021 года.
Как отмечается в обзоре, розничное кредитование растет все все более высокими темпами: объемы чистых гривневых кредитов физлицам в II квартале 2021 года выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% г/г. Кредиты на приобретение и реконструкцию недвижимости растут еще быстрее - на 16,0% за квартал и на 41,7% г/г.
По данным НБУ, рост объемов чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования за II квартал ускорился до 14,9% по сравнению с 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении их прирост составил 29,8% - максимальное значение за последние восемь лет. Высокие темпы роста в значительной степени обусловила низкая база сравнения II квартала прошлого года: тогда кредитный портфель банков значительно сократился вследствие первого локдауну COVID-19.
Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2021 года в национальной валюте составляли 34,5% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 0,5 п. п.