Около 29450 военных и 206 самолетов: новые данные о потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери российских оккупантов на 25 мая ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Лиманском направлении.
Напомним, срочник Нацгвардии сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25.
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