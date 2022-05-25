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Около 29450 военных и 206 самолетов: новые данные о потерях РФ

Фото: Потери России составляют около 29450 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 450 своих военных. Также было уничтожено 206 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских оккупантов на 25 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29450 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1305 (+3),
  • боевых бронированных машин - 3213 (+19),
  • артиллерийских систем - 606 (+0),
  • РСЗО - 201 (+0),
  • средства ПВО - 93 (+0),
  • самолетов - 206 (+1),
  • вертолетов - 170 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 491 (+11),
  • крылатые ракеты - 112 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2217 (+5),
  • специальная техника - 44 (+1).

По данным Генштаба, наибольшие потери российские оккупационные войска наблюдались на Лиманском направлении.

Напомним, срочник Нацгвардии сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25.

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