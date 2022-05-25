Близько 29450 військових і 206 літаків: нові дані про втрати РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 450 своїх військових. Також було знищено 206 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 25 травня орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільші втрати російські окупаційні війська спостерігалися на Лиманському напрямку.
Нагадаємо, строковик Нацгвардії збив у Запорізькій області російський штурмовик Су-25.
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