Близько 28850 військових і 169 вертольотів: Генштаб назвав втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні Сили РФ втратили близько 28850 військовослужбовців. При цьому були знищені 169 вертольотів зі складу російської авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу в Facebook.
Загальні втрати Росії у війні проти України на 21 травня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 28850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1278 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 3116 (+26) од,
- артилерійських систем - 596 (+0) од,
- РСЗВ - 201 (+1) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків-204 (+0) од,
- вертольотів - 169 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
- крилаті ракети - 104 (+1),
- Кораблі / катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од,
- спеціальна техніка - 43 (+0).
У штабі повідомили, що за минулу добу найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ збили три безпілотники, ракету і непізнаний літаючий об'єкт.
Раніше повідомлялося, що російське командування переглянуло свої плани, зосередившись на захопленні Луганської області.
Зазначимо, що з початку травня російські війська активізували спроби наступу на Донбасі.
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