Близько 28850 військових і 169 вертольотів: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія втратила близько 28850 військових і 169 вертольотів (facebook com mod mil rus)

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Збройні Сили РФ втратили близько 28850 військовослужбовців. При цьому були знищені 169 вертольотів зі складу російської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу в Facebook.