Около 27200 военных и более 2900 бронемашин: новые данные о потерях России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27200 своих военных. При этом было уничтожено 2934 боевых бронированных машин врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.05 ориентировочно составляют:
Как отмечают в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском и Бахмутском направлении. Сейчас данные уточняются.
Напомним, за минувшие сутки украинские военные на Донбассе отбили 10 атак российских войск, уничтожены танки, артиллерийские системы и бронированная техника врага.
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