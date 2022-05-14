Близько 27200 військових та понад 2900 бронемашин: нові дані про втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 27200 своїх військових. При цьому було знищено 2934 бойових броньованих машин ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно складають:
Як зазначають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. Наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові на Донбасі відбили 10 атак російських військ. Також були знищені танки, артилерійські системи та броньована техніка ворога.
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