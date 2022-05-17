Около 27 900 военных и более 3 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что после боев в Луганской области российская армия отступила с большими потерями.
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