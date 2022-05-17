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Близько 27 900 військових і понад 3 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія вже втратила тисячі одиниць бронетехніки (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

З початку вторгнення до України російська армія втратила близько 27 900 військовослужбовців убитими. Також знищено понад 3 000 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 27900 (+200) осіб ліквідовано
  • Танки - 1235 (+7)
  • Бойові броньовані машини - 3009 (+35)
  • Артилерійські системи - 578 (+1)
  • РСЗВ - 198 (+3)
  • Засоби ППО - 90 (+1)
  • Літаки - 201 (+1)
  • Вертольоти - 167 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9)
  • Крилаті ракети - 97 (+0)
  • Кораблі/катери - 13 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2109 (+8)
  • Спеціальна техніка - 43 (+1)

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після боїв у Луганській області російська армія відступила з великими втратами.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України