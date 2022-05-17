Близько 27 900 військових і понад 3 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

З початку вторгнення до України російська армія втратила близько 27 900 військовослужбовців убитими. Також знищено понад 3 000 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після боїв у Луганській області російська армія відступила з великими втратами.
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