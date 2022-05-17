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Около 27 900 военных и более 3 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России

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Киев, Вторник 17 мая 2022 09:20
Около 27 900 военных и более 3 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России Фото: Россия уже потеряла тысячи единиц бронетехники (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 27900 (+200) человек ликвидировано
  • Танки - 1235 (+7)
  • Боевые бронированные машины - 3009 (+35)
  • Артиллерийские системы - 578 (+1)
  • РСЗО - 198 (+3)
  • Средства ПВО - 90 (+1)
  • Самолеты - 201 (+1)
  • Вертолеты - 167 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 436 (+9)
  • Крылатые ракеты - 97 (+0)
  • Корабли/катера - 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 2109 (+8)
  • Специальная техника - ​43 (+1)

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после боев в Луганской области российская армия отступила с большими потерями.

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