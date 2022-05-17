Около 27 900 военных и более 3 000 бронемашин: Генштаб назвал потери России
Фото: Россия уже потеряла тысячи единиц бронетехники (facebook com mod mil rus)
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 27900 (+200) человек ликвидировано
- Танки - 1235 (+7)
- Боевые бронированные машины - 3009 (+35)
- Артиллерийские системы - 578 (+1)
- РСЗО - 198 (+3)
- Средства ПВО - 90 (+1)
- Самолеты - 201 (+1)
- Вертолеты - 167 (+2)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 436 (+9)
- Крылатые ракеты - 97 (+0)
- Корабли/катера - 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2109 (+8)
- Специальная техника - 43 (+1)
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что после боев в Луганской области российская армия отступила с большими потерями.
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