Близько 27 900 військових і понад 3 000 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії
Фото: Росія вже втратила тисячі одиниць бронетехніки (facebook com mod mil rus)
З початку вторгнення до України російська армія втратила близько 27 900 військовослужбовців убитими. Також знищено понад 3 000 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 27900 (+200) осіб ліквідовано
- Танки - 1235 (+7)
- Бойові броньовані машини - 3009 (+35)
- Артилерійські системи - 578 (+1)
- РСЗВ - 198 (+3)
- Засоби ППО - 90 (+1)
- Літаки - 201 (+1)
- Вертольоти - 167 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9)
- Крилаті ракети - 97 (+0)
- Кораблі/катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2109 (+8)
- Спеціальна техніка - 43 (+1)
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після боїв у Луганській області російська армія відступила з великими втратами.
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