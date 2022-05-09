Около 25650 военных и 158 вертолетов: Генштаб рассказал о потерях России

С начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ в Донецкой и Луганской областях за минувшую неделю отбили 71 атаку войск РФ.
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