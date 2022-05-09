Близько 25650 військових і 158 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому були знищені 158 ворожих вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ.
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