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Близько 25650 військових і 158 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії

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Київ, Понеділок 09 травня 2022 09:53
Близько 25650 військових і 158 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії Фото: Росія у війні проти України втратила 25 650 військових (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому були знищені 158 ворожих вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 25650 (+150)
  • Танки - 1145 (+15)
  • Бойові броньовані машини - 2764 (+23)
  • Артилерійські системи - 513 (+4)
  • РСЗВ - 185 (+6)
  • Засоби ППО - 87 (+1)
  • Літаки - 199 (+0)
  • Вертольоти - 158 (+2)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 1970 (+9)
  • Кораблі / катери - 12 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17)
  • Спеціальна техніка - 41 (+2)
  • Крилаті ракети - 94 (+2).

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ.

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