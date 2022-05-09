Близько 25650 військових і 158 вертольотів: Генштаб розповів про втрати Росії
Фото: Росія у війні проти України втратила 25 650 військових (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії в Україні становлять близько 25 650 військових особового складу. При цьому були знищені 158 ворожих вертольотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 25650 (+150)
- Танки - 1145 (+15)
- Бойові броньовані машини - 2764 (+23)
- Артилерійські системи - 513 (+4)
- РСЗВ - 185 (+6)
- Засоби ППО - 87 (+1)
- Літаки - 199 (+0)
- Вертольоти - 158 (+2)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 1970 (+9)
- Кораблі / катери - 12 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17)
- Спеціальна техніка - 41 (+2)
- Крилаті ракети - 94 (+2).
"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ в Донецькій і Луганській областях за минулий тиждень відбили 71 атаку військ РФ.
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