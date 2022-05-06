Около 24900 человек и более 500 систем артиллерии: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине
Фото: Россия с начала войны потеряла около 24900 военных (Getty Images)
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
бщие боевые потери противника:
- Личный состав - около 24900 человек (+200)
- Танки - 1110 (+8) единиц
- Боевые бронированные машины - 2686 (+35) единиц
- Артиллерийские системы - 502 (+3) единиц
- РСЗО - 171 (+2) единиц
- Средства ПВО - 83 (+0) единиц
- Самолеты - 199 (+3) единицы
- Вертолеты - 155 (+0) единиц
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1926 (+19) единиц
- Корабли/катера - 11 (+1) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 324 (+12)
- Специальная техника - 38 (+0).
- Крылатые ракеты - 90 (+1).
"Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне из Киевского водохранилища достали вертолет Ми-24 российских оккупантов.
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