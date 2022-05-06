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Около 24900 человек и более 500 систем артиллерии: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 12:02
Около 24900 человек и более 500 систем артиллерии: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине Фото: Россия с начала войны потеряла около 24900 военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 900 военнослужащих. Украинским силам также удалось уничтожить более 500 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

бщие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 24900 человек (+200)
  • Танки - 1110 (+8) единиц
  • Боевые бронированные машины - 2686 (+35) единиц
  • Артиллерийские системы - 502 (+3) единиц
  • РСЗО - 171 (+2) единиц
  • Средства ПВО - 83 (+0) единиц
  • Самолеты - 199 (+3) единицы
  • Вертолеты - 155 (+0) единиц
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1926 (+19) единиц
  • Корабли/катера - 11 (+1) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 324 (+12)
  • Специальная техника - 38 (+0).
  • Крылатые ракеты - 90 (+1).

"Наибольшие потери противника наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне из Киевского водохранилища достали вертолет Ми-24 российских оккупантов.

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