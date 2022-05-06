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Близько 24900 осіб і понад 500 систем артилерії: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 12:02
Близько 24900 осіб і понад 500 систем артилерії: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні Фото: Росія з початку війни втратила близько 24900 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 24 900 військовослужбовців. Українським силам також вдалося знищити понад 500 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

бщіе бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 24900 осіб (+200)
  • Танки - 1110 (+8) одиниць
  • Бойові броньовані машини - 2686 (+35) одиниць
  • Артилерійські системи - 502 (+3) одиниць
  • РСЗВ - 171 (+2) одиниць
  • Засоби ППО - 83 (+0) одиниць
  • Літаки - 199 (+3) одиниці
  • Вертольоти - 155 (+0) одиниць
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 1926 (+19) одиниць
  • Кораблі / катери - 11 (+1) одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12)
  • Спеціальна техніка - 38 (+0).
  • Крилаті ракети - 90 (+1).

"Найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні з Київського водосховища дістали вертоліт Мі - 24 російських окупантів.

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