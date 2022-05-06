Близько 24900 осіб і понад 500 систем артилерії: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні
Фото: Росія з початку війни втратила близько 24900 військових (Getty Images)
З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 24 900 військовослужбовців. Українським силам також вдалося знищити понад 500 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
бщіе бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 24900 осіб (+200)
- Танки - 1110 (+8) одиниць
- Бойові броньовані машини - 2686 (+35) одиниць
- Артилерійські системи - 502 (+3) одиниць
- РСЗВ - 171 (+2) одиниць
- Засоби ППО - 83 (+0) одиниць
- Літаки - 199 (+3) одиниці
- Вертольоти - 155 (+0) одиниць
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 1926 (+19) одиниць
- Кораблі / катери - 11 (+1) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 324 (+12)
- Спеціальна техніка - 38 (+0).
- Крилаті ракети - 90 (+1).
"Найбільші втрати противника спостерігалися на Лиманському та Курахівському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні з Київського водосховища дістали вертоліт Мі - 24 російських окупантів.
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