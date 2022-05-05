Около 24700 военных и почти 1100 танков: новые потери России в войне

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. При этом уничтожено 1092 танков и более 2650 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:
"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Напомним, Силы обороны Украины на Донбассе за минувшие сутки сбили два российских самолета и вообще отбили 11 атак.
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