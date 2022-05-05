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Около 24700 военных и почти 1100 танков: новые потери России в войне

Фото: Россия потеряла уже 24700 военных и почти 1100 танков (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 700 своих военных. При этом уничтожено 1092 танков и более 2650 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава 24700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1092 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,
  • артиллерийских систем - 499 (+8) ед,
  • РСЗО-169 (+6) де,
  • средства ПВО - 83 (+2) ед,
  • самолетов-196 (+2) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
  • корабли / катера - 10 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 312 (+9).
  • специальная техника - 38 (+0).
  • крылатые ракеты - 89 (+2).

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины на Донбассе за минувшие сутки сбили два российских самолета и вообще отбили 11 атак.

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