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Близько 24700 військових та майже 1100 танків: нові втрати Росії у війні

Фото: Росія втратила вже 24700 військових і майже 1100 танків (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. При цьому знищено 1092 танків та понад 2650 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно складають:

  • особового складу 24700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1092 (+15) од,
  • бойових броньованих машин - 2651 (+41) од,
  • артилерійських систем - 499 (+8) од,
  • РСЗВ - 169 (+6) од,
  • засоби ППО - 83 (+2) од,
  • літаків - 196 (+2) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1907 (+40) од,
  • кораблі /катери - 10 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 312 (+9).
  • спеціальна техніка - 38 (+0).
  • крилаті ракети - 89 (+2).

"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються", - додають в Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони України на Донбасі за минулу добу збили два російські літаки і загалом відбили 11 атак.

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