Близько 24700 військових та майже 1100 танків: нові втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 700 своїх військових. При цьому знищено 1092 танків та понад 2650 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.05 орієнтовно складають:
"Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Попаснянському напрямку. Дані уточнюються", - додають в Генштабі.
Нагадаємо, Сили оборони України на Донбасі за минулу добу збили два російські літаки і загалом відбили 11 атак.
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