Около 24500 военных и почти 500 артиллерийских систем: потери России в войне

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 своих военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Напомним, вчера украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".
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