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Около 24500 военных и почти 500 артиллерийских систем: потери России в войне

Фото: Россия потеряла уже 24500 оккупантов и почти 500 единиц артиллерии (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 своих военных. Также было уничтожено почти 500 артиллерийских систем и более 2600 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 24500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1077 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин 2610 (+43) ед,
  • артиллерийских систем - 491 (+16) ед,
  • РСЗО - 163 (+1) ед,
  • средства ПВО - 81 (+1) ед,
  • самолетов - 194 (+0) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
  • корабли / катера - 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).
  • специальная техника - 38 (+0).
  • крылатые ракеты - 87 (+3).

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском и Новопавловском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Напомним, вчера украинские военные уничтожили российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".

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