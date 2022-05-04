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В Харьковской области ВСУ уничтожили российский "Бук"

Новина українською →
Харьков, Среда 04 мая 2022 09:13
В Харьковской области ВСУ уничтожили российский "Бук" Фото: в Харьковской области ВСУ уничтожили российский "Бук" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 3 мая, украинские военные превратили в металлолом российскую радиолокационную станцию "Бук-М2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Романа Доника в Facebook.

"Вчера не было стопроцентной уверенности, поэтому ничего не писал. Но уже есть подтверждение, поэтому с утра немного приятного. В полосе ОУВ "Слобода", артиллеристами уничтожена РЛС 9С36 (радиолокационная станция подсветки целей и наведение ракет ЗРК 9К317 "Бук-М2")", - рассказал он.

Кроме этого в Харьковской области, по его словам, потери врага составили:

  • танки - 2;
  • БМП - 6;
  • БТР - 1;
  • автотранспорт - 30;
  • живой силы - 42.

Доник добавил, что уничтожение "Бук" происходило под постоянными обстрелами.

"По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный удар. 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там, где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. Российский понемногу, но давят на Харьковщине", - заверил он.

В Харьковской области ВСУ уничтожили российский &quot;Бук&quot;

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