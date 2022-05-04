Близько 24500 військових і майже 500 артилерійських систем: втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 24 500 своїх військових. Також було знищено майже 500 артилерійських систем та понад 2600 бронемашин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.05 орієнтовно складають:
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках. Дані уточнюються", - додають в Генштабі.
Нагадаємо, вчора українські військові знищили російську радіолокаційну станцію "Бук-М2".
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