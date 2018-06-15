Около 24% счетчиков Волынской области непригодны для дальнейшей эксплуатации

В Волынской области каждый пятый счетчик - изношен, а их показания имеют существенную погрешность измерения

ПАО "Волыньгаз" с начала года провело более 7 000 плановых поверок счетчиков газа совместно с представителями государственного предприятия "Волыньстандартметрология". Результаты поверок приборов показали, что 23,4 % счетчиков непригодны к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или значительную погрешность измерения. Кроме того, выявлено почти 90 фактов вмешательства в работу приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ежедневно на специальном оборудовании поверяется 100 счетчиков газа. Из них каждый седьмой - непригоден к дальнейшей эксплуатации, из-за изношенности счетного механизма или значительную погрешность измерения", - говорит ведущий инженер по метрологии ПАО "Волыньгаз" Игорь Зинчук.

Поверка приборов учета осуществляется в сервисном центре ОАО "Волыньгаз" в присутствии представителей Госпотребстандарта. Если по результатам проверки в счетчике не выявлено никаких нарушений, то прибор считается исправным и возвращается потребителю. Если же прибор учета признан непригодным, потребителю необходимо обратиться в газовое хозяйство для решения вопроса о его замене.

"Периодическая поверка счетчиков газа проводится бесплатно для потребителя. Но некоторые потребители отказывают газовикам в доступе в свою квартиру для снятия счетчика на поверку. Чаще всего такой отказ связан с вмешательством людей в работу прибора для уменьшения его показаний", - добавляет Игорь Зинчук.

В газовом хозяйстве отмечают, что отказ в доступе к объекту потребителя, вследствие чего представитель Оператора газораспределительной системы не осуществил контрольное снятие показаний счетчика или не осуществил демонтаж счетчика газа, что привело к нарушению срока проведения периодической поверки счетчика газа (средства измерительной техники) или его ремонта, или его монтажа после проведения периодической поверки является нарушением Кодекса газораспределительных систем. В таких случаях, согласно Закону, абонента переводят на предельные нормы потребления природного газа, пока им не будет предоставлен доступ к счетчику газа.

За пять месяцев этого года специалисты "Волыньгаз" зафиксировали почти 90 фактов незаконных вмешательств в работу приборов учета. Такие нарушения, говорят газовики, легко выявляют с характерными механическими повреждениями на механизме счетчика, поддельными пломбами, отпечатками тавр и др.