Близько 24% лічильників Волинської області непридатні для подальшої експлуатації

У Волинській області кожен п’ятий лічильник - зношений, а їх показання мають суттєву похибку вимірювання

ПАТ "Волиньгаз" з початку року провело більше 7 000 планових повірок лічильників газу спільно з представниками державного підприємства "Волиньстандартметрологія". Результати повірок приладів показали, що 23,4 % лічильників непридатні до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання. Окрім того, виявлено майже 90 фактів втручань в роботу приладів обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щоденно на спеціальному обладнанні повіряється 100 лічильників газу. З них кожен сьомий - непридатний до подальшої експлуатації, через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання", - каже провідний інженер з метрології ПАТ "Волиньгаз" Ігор Зінчук.

Повірка приладів обліку здійснюється в сервісному центрі ПАТ "Волиньгаз" у присутності представників Держспоживстандарту. Якщо за результатами перевірки в лічильнику не виявлено жодних порушень, то прилад вважається справним та повертається споживачу. Якщо ж прилад обліку визнано непридатним, споживачу необхідно звернутися в газове господарство для вирішення питання щодо його заміни.

"Періодична повірка лічильників газу проводиться безплатно для споживача. Але деякі споживачі відмовляють газовикам в доступі у своє помешкання для зняття лічильника на повірку. Найчастіше така відмова пов’язана із втручанням людей у роботу приладу для зменшення його показань", - додає Ігор Зінчук.

У газовому господарстві зазначають, що відмова в доступі до об’єкта споживача, внаслідок чого представник Оператора газорозподільної системи не здійснив контрольне зняття показань лічильника або не здійснив демонтаж лічильника газу, що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (засобу вимірювальної техніки) або його ремонту, або його монтажу після проведення періодичної повірки є порушенням Кодексу газорозподільних систем. У таких випадках, відповідно до Закону, абонента переводять на граничні норми споживання природного газу, допоки фахівцям не буде надано доступ до лічильника газу.

За п’ять місяців цього року фахівці "Волиньгаз" зафіксували майже 90 фактів незаконних втручань у роботу приладів обліку. Такі порушення, кажуть газовики, легко виявляють за характерними механічними пошкодженнями на лічильному механізмі, підробленими пломбами, відбитками тавр та ін.