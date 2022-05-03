Около 24 200 военных и почти 300 беспилотников: Генштаб назвал потери России

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 24 200 военнослужащих убитыми. Число сбитых беспилотников приближается к 300.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
"Наибольшие потери противника наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге страны ликвидировали более сотни оккупантов.
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