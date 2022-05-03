Близько 24 200 військових і майже 300 безпілотників: Генштаб назвав втрати Росії

З початку вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 24 200 військовослужбовців убитими. Число збитих безпілотників наближається до 300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
"Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні країни ліквідували більше сотні окупантів.
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