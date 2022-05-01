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Около 23500 военных и 84 крылатые ракеты: Генштаб назвал потери России

Фото: по состоянию на 1 мая уничтожены 23500 оккупантов и 84 ракеты врага (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1026 танков и более 450 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1026 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 451 (+15) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 80 (+3) ед,
  • самолетов - 192 (+2) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
  • корабли / катера - 8 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
  • специальная техника - 32 (+0).
  • крылатые ракеты (сбито) - 84.

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили очередной российский танк в Донецкой области.

Добавим, также сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой.

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