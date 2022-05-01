Около 23500 военных и 84 крылатые ракеты: Генштаб назвал потери России

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1026 танков и более 450 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили очередной российский танк в Донецкой области.
Добавим, также сообщалось, что украинские средства противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой.