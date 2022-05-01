Близько 23500 військових і 84 крилаті ракети: Генштаб назвав втрати Росії

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 500 своїх військових. Також було збито 84 крилаті ракети, 1026 танків та понад 450 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили черговий російський танк у Донецькій області.
Додамо, також повідомлялося, що українські засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою.