RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близько 23500 військових і 84 крилаті ракети: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: станом на 1 травня знищено 23500 окупантів та 84 ракети ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 500 своїх військових. Також було збито 84 крилаті ракети, 1026 танків та понад 450 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків - 1026 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
  • артилерійських систем - 451 (+15) од,
  • РСЗВ - 151 (+0) од,
  • засоби ППО - 80 (+3) од,
  • літаків - 192 (+2) од,
  • гелікоптерів - 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13),
  • спеціальна техніка - 32 (+0).
  • крилаті ракети (збито) - 84.

За даними Генштабу, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили черговий російський танк у Донецькій області.

Додамо, також повідомлялося, що українські засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Одесою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України