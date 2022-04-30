Около 23200 военных и более 1000 танков: Генштаб обновил потери России

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 200 своих военных. Также было уничтожено 1008 танков и 190 самолетов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:
Как отметили в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.
Напомним, сегодня украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.
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