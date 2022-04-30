Близько 23200 військових та понад 1000 танків: Генштаб оновив втрати Росії

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 23 200 своїх військових. Також було знищено 1008 танків та 190 літаків окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно складають:
Як зазначили в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області.
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