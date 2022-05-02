Около 23 800 военных и более 2 500 бронемашин: Генштаб назвал потери России

Российские войска за минувшие сутки потеряли около 300 военнослужащих убитыми. С начала вторжения погибли около 23 800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"Наибольшие потери противника наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска уничтожили два российских катера возле острова Змеиный. В Генеральном штабе уточнили, что они войдут в статистику уже завтра.

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