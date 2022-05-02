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Около 23 800 военных и более 2 500 бронемашин: Генштаб назвал потери России

Фото: Россия несет большие потери в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска за минувшие сутки потеряли около 300 военнослужащих убитыми. С начала вторжения погибли около 23 800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • Личный состав - около 23800 (+300) человек
  • Танки - 1048 (+22)
  • Боевые бронированные машины - 2519 (+48)
  • Артиллерийские системы - 459 (+8)
  • РСЗО - 152 (+1)
  • Средства ПВО - 80 (+0)
  • Самолеты - 194 (+2)
  • Вертолеты - 155
  • Автомобильная техника и автоцистерны - 1824 (+28)
  • Корабли/катера - 8 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 271 (+26)
  • Специальная техника - ​​38 (+6)
  • Крылатые ракеты - 84 (+0)

"Наибольшие потери противника наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска уничтожили два российских катера возле острова Змеиный. В Генеральном штабе уточнили, что они войдут в статистику уже завтра.

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