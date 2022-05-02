Близько 23 800 військових і понад 2 500 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

Російські війська за минулу добу втратили близько 300 військовослужбовців убитими. З початку вторгнення загинули близько 23 800 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська знищили два російські катери біля острова Зміїний. У Генеральному штабі уточнили, що вони увійдуть в статистику вже завтра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.