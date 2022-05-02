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Близько 23 800 військових і понад 2 500 бронемашин: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія несе великі втрати в Україні (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська за минулу добу втратили близько 300 військовослужбовців убитими. З початку вторгнення загинули близько 23 800 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 23800 (+300) осіб
  • Танки - 1048 (+22)
  • Бойові броньовані машини - 2519 (+48)
  • Артилерійські системи - 459 (+8)
  • РСЗВ - 152 (+1)
  • Засоби ППО - 80 (+0)
  • Літаки - 194 (+2)
  • Вертольоти - 155
  • Автомобільна техніка і автоцистерни - 1824 (+28)
  • Кораблі/катери - 8 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 271 (+26)
  • Спеціальна техніка - 38 (+6)
  • Крилаті ракети - 84 (+0)

"Найбільші втрати противника спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська знищили два російські катери біля острова Зміїний. У Генеральному штабі уточнили, що вони увійдуть в статистику вже завтра.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України